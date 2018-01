От 28 декември насам, в над 80 града - или две-трети от територията на Иран – избухват ежедневно масови протести във вълна на недоволство, невиждана досега.

Днешните събития са много различни от онези през 2009 г., когато бяха последните подобни брожения, и имат потенциала да се превърнат в най-тежката вътрешна криза от идването на власт на аятоласите през 1979 година.

Кой запали искрата на недоволството в Иран

Преди 9 години демонстрациите бяха израз на несъгласие с изборните резултати след сблъсъка между Махмуд Ахмадинеджад и Мир-Хосейн Мусави. Привържениците на Мусави, които считаха резултатите за недействителни и подправени, изискаха от властите да бъдат преразгледани.

Тогавашната политическа криза прерасна в протестна вълна, съсредоточена предимно в столицата Техеран. Около 2-3 милиона души излизаха да изразят несъгласието си, но за външния свят тяхната кауза остана неразбрана, защото сравнително малко информация излизаше от Иран.

По онова време хората със смартфони бяха между 1 и 2 милиона души в големите градове и трябваше да се борят с информационното затъмнение.

Днес не е като през 2009 г.

Днес, нещата не само изглеждат по-различни, но са наистина такива. Иран разполага с все по-нарастваща средна класа, образовани младежи, останали без работа. Над 40% е безработицата сред младото население на страната и засега няма изгледи това да се промени.

За разлика от 2009, днес близо 48 милиона души от общо 80 милиона население разполагат с модерни телефони, оборудвани с всички необходими апликации и социални мрежи, което прави контролът върху информация по-труден за властите в Техеран.

