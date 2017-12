Ливански таксиметров шофьор изнасилил и убил 30-годишна британска дипломатка, защото била с къса пола, съобщи Daily mail.

Престъплението е извършено в столицата Беруйт от 29-годишния Тарека Хаучи.

ПРИПОМНЕТЕ СИ МЛАДОТО МОМИЧЕ, КОЕТО БЕ ПРОДАДЕНО В ИНТЕРНЕТ ЗА СЕКС РОБИНЯ

Следствието установи, че Ребека Дайкс, която работила в британското посолство в Бейрут, извикала такси от бар, където се срещнала с приятели.

Pictured: Uber driver accused of murdering Rebecca Dykes | Daily Mail Online Lebanese Uber driver thought pretty British diplomat would be easy target 🎯 https://t.co/NwIo7OpoHg