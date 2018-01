Турската армия и Свободната сирийска армия са навлезли 5 км навътре на територията на сирийския анклав Африн, съобщиха турски медии, които се позоваха на изявление на генералния щаб на турската армия.

Сухопътната операция за прочистване на района на Африн от бойците на сирийските Сили за защита на народа /СЗН/ и ПКК, считани от Турция за терористични групировки, започна тази сутрин в 11 часа местно време. В събота Турция нанесе въздушни удари по позиции на кюрдите. САЩ обаче подкрепят СЗН в борбата им срещу "Ислямска държава" в Сирия.

Турската армия прочиства Африн от кюрдските бойци

По данни на турски медии в операцията участват танкове, бронирани коли, пехотинци и командоси от спецчастите.

Syria: Turkey says ground troops moved in on Afrin https://t.co/CLwXmKz0RZ