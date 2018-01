"Маслинова клонка" е кодовото название на операцията, която турската армия започна в района на град Африн в Северна Сирия за прочистване от Сирийските сили за защита на народа (СЗН) и Кюрдската работническа партия (ПКК), обявени за терористични групировки.

Турски източници съобщиха, че турските изтребители са поразили техни позиции и са ги изтласкали оттам.

В същото време сили на Свободната сирийска армия, подкрепяни от турски командоси, са навлезли с танкове и бронирани коли от пограничния район Килис-Хатай на сирийска територия и са се настанили в различни точки на Африн.

Съобщено бе, че турските изтребители Ф-16, които излитали от базата в Диарбекир, са ползвали сирийското въздушно пространство и са изсипали бомби срещу сирийските кюрдски групировки. В същото време турските изтребители са бомбардирали и позиции на джихадистката групировка Деаш.

Турският външен министър Мевлют Чавушоглу заяви, че в писмен вид ще информират сирийския режим за операцията "Маслинова клонка".

Междувременно, руските сили, които се намирали в района на град Африн, са се изтеглили към други райони, съобщиха турски медии, които цитират руската агенция Интерфакс.

#BREAKING: Reports of civilian injuries coming through following Turkish air strikes in central #Afrin pic.twitter.com/Dudrx0ah5u