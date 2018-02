Турция и Европейският съюз се присъединиха към международните призиви към Русия и Иран да бъде спрян сирийският режим в Източна Гута, където от 18-ти февруари досега са загинали 400 цивилни.

"Русия и Иран трябва да спрат сирийското правителство", настоя външният министър на страната Мевлют Чавушоглу и добави, че офанзивата на проправителствени сили в северната сирийска провинция Идлиб също нарушавала споразумението между Турция, Иран и Русия.

Призивите на турския външен министър Мевлют Чавушоглу бяха подкрепени и от ръководителя на външната политика на ЕС Федерика Могерини. Те дойдоха няколко часа преди гласуването на Съвета за сигурност на ООН от 23 февруари за резолюция, която предвижда 30-дневно примирие в Гута.

"Трябва незабавно да се прекратят нападенията над цивилни в сирийския район Източна Гута, където целенасочено и неспирно се атакуват стотици цивилни, включително жени и деца", призова върховният представител на Европейския съюз за външната политика и сигурността.

"На ЕС вече не му достигат думи да опише ужаса, който преживяват хората в Източна Гута. Сраженията трябва да спрат веднага. Международната общност трябва да се обедини, за да прекрати тези човешки страдания", каза Могерини.

