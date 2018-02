Сирийски бунтовници са свалили руски изтребител в северозападна Сирия, където правителствените сили и съюзниците им провеждат офанзива, подкрепена от интензивни въздушни удари.

Щурмов бомбардировач Су-25 на руските Военнокосмически сили е бил свален. Летецът е успял да катапултира, но след това е загинал в сражение с терористите. Това съобщиха от руското министерство на отбраната.

"На 3 февруари 2017 г. при изпълнение на полет над зоната за деаскалация "Идлиб" руски самолет Су-25 претърпя крушение. Летецът е успял да доложи за катапултиране в района, контролиран от бойците на "Джебхат ан-Нусра". Той е загинал в бой с тях", заявиха от военното ведомство.

