Девет души бяха убити при нови размирици в Иран през нощта, съобщи държавната телевизия във вторник. Протестиращи са се опитали да нахлуят в полицейски участък, въпреки опитите да бъдат прекратени най-големите демонстрации на недоволство от години, предаде агенция Франс прес (AFP).

Междувременно ръководителят на Революционния съд в Техеран заяви, че арестуваните протестиращи в Иран могат да получат смъртни присъди.

Муса Газанфарабади каза, че „очевидно едно от обвиненията може да бъде „водене на война срещу Аллах”.

Атаката срещу полицейското управление в град Кахдериджан в централната провинция Исфахан, доведе до насилие, което отне живота на шестима протестиращи.

Иран ври и кипи: полицията стреля по протестиращи

Един млад гвардеец от Корпуса на гвардейците на ислямската революция и един минувач също са били убити в градове край град Исфахан. Националната иранска телевизия по-рано потвърди смъртта на полицай в близкия град Наджафабад, който е бил застрелян с пушка. Така

само за пет дни на протести и размирици жертвите в ислямската република са вече общо 21.

UPDATE: 6 days of Iran protests

• 9 people killed overnight, making it a total of at least 20 killed

• About 400 people reportedly arrested https://t.co/VTuqzpUcDb pic.twitter.com/OkUr2zf14a — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 2, 2018

Ситуацията в Иран е най-голямото предизвикателство пред ислямския режим от масовите демонстрации през 2009 г.

Протестите остават съсредоточени провинциалните центрове и по-малки градове, като в понеделник вечерта в Техеран е имало само малки и спорадични протести, в които се съобщава за огромно полицейско присъствие. Последните актове на насилие идват на фона на обещанието на президента Хасан Рохани, че нацията ще се справи с тези „революционери и закононарушители“.

Protesters in Iran: “Be quiet. He’s going to say something.”

Regime officer to protesters: “I did not become a soldier to fight you [my own people].”

Protesters cheer and shout: “Stand by us, stand by us.” #IranProtests pic.twitter.com/yq6WOJ4vrn — Armin Navabi (@ArminNavabi) January 2, 2018

Али Шамчани, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, описва размириците като „война, провокирана от могъща сила, срещу иранския народ“.

„Хаштаговете и съобщенията за ситуацията в Иран идват от Съединените щати, Великобритания и Саудитска Арабия“,

каза той пред местните медии.

Иранското разузнаване даде изявление, в което се казва, че „подбудителите“ на размириците са били идентифицирани и „много скоро те ще се справят с тях. Корпуса на гвардейците на ислямската революция все още не са се изправили с пълни сили напълно срещу протестиращите и призоваха народа да докладва за всички „размирници“.

#IranProtests: Direct shots at protesters by regime's repressive forces in the city of Tuyserkan Western #Iran. Monday January 1, 2017. People courageously and under fire are trying to evacuate the injured and killed, this is Tuyserkan in the Western province of #Hamedan. pic.twitter.com/vDonDPtK4N — NCRI-FAC (@iran_policy) January 1, 2018

Президентът Рохани се опита да омаловажи протестите,

които започнаха заради икономическите проблеми в страната, но бързо се превърнаха в недоволство срещу ислямския режим като цяло със скандирания „Смърт на диктатора“.

Рохани се обърна към нацията в изявление на сайта на президентството с думите: „Това е нищо. Нацията ни ще се справи с това малцинство, което скандира лозунги против законите и желанията на хората и обижда светиите и ценностите на революцията“.

