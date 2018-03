Сирийските правителствени сили са си поставили за цел да настъпват в Източна Гута стъпка по стъпка, съобщи днес проправителствен командир, цитиран от Ройтерс, армията е превзела терен от бунтовниците.

УНИЦЕФ съобщи, че сирийското правителство може да разреши влизането на автоколона с припаси за 180 000 души да влезе в неделя в град Дума в Източна Гута.

В една от най-кървавите офанзиви във войната, правителствените въздушни удари и артилерийски обстрели отнеха живота на стотици души за 12 дни в Източна Гута - зона от обсадени градове и села, което е последният бастион под контрола на бунтовниците.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Зейд Раад Хусейн заяви на извънредна среща на Съвета по човешките права на ООН, че в района вероятно се извършват "военни престъпления и може би престъпления против човечеството".

"Сирия трябва да бъде дадена на международния наказателен съд. Опитите да се възпрепятства правосъдието и да се прикрият тези престъпници са ужасни", каза той.

Правителствените сили атакуват бунтовниците в района на Марадж в Източна Гута от няколко дни. Сирийският център за наблюдение на човешките права каза, че те са превзели две села в околността, наред със земеделски площи и хълмове.

Говорителят на "Джаиш ал ислам", една от основните бунтовнически групировки в Източна Гута, каза вчера, че правителствените сили са опитали да им отвлекат вниманието, отваряйки нов фронт в зоната Хазерма, докато са водили битки в съседната Хауш ал Дауахра.

Бунтовниците са използвали артилерия, за да поразят два танка. Командирът на военния съюз, който подкрепя Асад, каза, че правителствените сили са превзели няколко села в зоната Марадж.

