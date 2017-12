Последните санкции на ООН срещу Северна Корея са „акт на агресия“ и са равнозначни на пълна икономическа блокада над страната, заявиха от Министерството на външните работи на Северна Корея в неделя, заплашвайки да накажат тези, които са подкрепили мярката, предава Ройтерс.

"Напълно ужасени от нашите постижения във великата историческа кауза на завършване на ядрените сили на страната, полагат все по-отчаяни усилия да наложат най-строгите санкции в историята и да засилят максимално натиска срещу нашата страна", се казва в изявлението.

