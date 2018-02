За поне двама убити руски бойци при американски въздушни удари в Сирия, съобщава Би Би Си (BBC), позовавайки се на информации в американски медии. Твърди се, че те били наемници, наети от частни военни фирми, подкрепящи сирийските проправителствени войски.

Русия не потвърждава смъртните случаи и призова медийните информации да не се третират като „основни източници“.

САЩ твърдят, че повече от 100 бойци са били убити при въздушните удари миналата седмица. Министърът на отбраната Джеймс Матис заяви, че въпреки твърденията на американски медии, самият той не разполага с информация, че „руски наемници“ са сред жертвите.

„Не мога да ви кажа нищо за това, не сме получили такава информация в Централното командване или в Пентагона“, заяви Матис.

Какво се случи по време на американските удари

Американски представители казват, че стотици бойци, свързани с президента на Сирия Башар Асад, са нападнали Сирийските демократични сили (СДС), подкрепяни от САЩ, близо до град Хуршам в провинция Дейр ез Зор.

Hundreds of pro-Assad Mercenaries and Russian Troops Killed by U.S. Strikes in Syria This Monthhttps://t.co/xvkCVtNyBw pic.twitter.com/lzqQrwI6NR — Haaretz.com (@haaretzcom) February 13, 2018

Те прекосили река Ефрат и обстрелвали база на СДС, в която имало и американски съветници. САЩ реагирали с въздушни и артилерийски удари на 7 февруари, прекратявайки атаката и принуждавайки проправителствените бойци да се оттеглят.

Държавните медии в Сирия съобщиха, че въздушните удари оставили десетки убити и обвиниха САЩ в „брутално клане“.

Междувременно руското министерство на отбраната заяви, че проправителствените сирийски бойци са били ударени от САЩ, докато са провеждали операция срещу джихадисти от „Ислямска държава“ (ИД).

U.S. forces killed scores of Russian mercenaries in Syria last week in what may be the deadliest clash between citizens of the former foes since the Cold War, according to one U.S. official and three Russians familiar with the matter.https://t.co/3Icb6j6rNF pic.twitter.com/yzrB1csQWz — Bloomberg Graphics (@BBGVisualData) February 13, 2018

Руските наемници в Сирия

Позовавайки се на информация от служител в Пентагона Си Би Ес Нюз (CBS News) съобщи на 8 февруари, че руски наемници са били сред проправителствените сирийски сили, които атакували базата на СДС.

„Ако руснаците са били сред жертвите, това ще бъде първият път, в който американска въздушна атака убива руснаци в Сирия“, отбеляза репортерът от Си Би Ес Нюз Дейвид Мартин.

Повече подробности за убитите при въздушните удари започнаха да се появяват през следващите дни. Във вторник колеги на двама руски бойци потвърдиха пред Би Би Си, че те са били убити на 7 февруари.

Те идентифицирали загиналите като Владимир Логинов, казак от западния руски Калининградски регион, и Кирил Ананиев – радикален националист от столицата Москва.

Руският сайт znak.com казва, че по непотвърдена информация няколко десетки, а даже и стотици бойци на частни руски военни компании може да са загинали в Сирия на 7 или 9 февруари.

This is how the Third World War might get started. First rumors in Russian social media about hundreds of dead Russian mercenaries killed last week in Syria by US army and air force and now this confirmation from Fox that the battle had happened. This doesn't look good at all. pic.twitter.com/JWhicnPify — English Russia (@EnglishRussia1) February 12, 2018

Как реагира Кремъл

Говорителят на руския президент Владимир Путин Дмитрий Песков призова да не се използват твърдения в медиите като първоизточник за информация, че имало убити руснаци в Сирия и смята, че такива съобщения трябва първо да бъдат потвърдени, предаде агенция ТАСС.

„Препоръчвам ви да се обърнете към министерство на отбраната, защото в момента с вас обсъждаме информация, публикувана в медии“, посъветвал Песков руски журналисти. „Ние имаме подробна информация за членовете на руските въоръжени сили, които участват в руската военна операция, подкрепяща армията на Сирия. Нямаме информация за други руснаци, които може да са в Сирия“, каза още той.

Говорител на Кремъл заяви днес, че не е изключено в Сирия да има руски граждани, но те не са свързани с руските въоръжени сили, предаде Ройтерс.

Дмитрий Песков опроверга информация, че президентът Владимир Путин е отменил част от пътуванията и срещите си в началото на седмицата, за да обсъди темата за загиналите руснаци в Сирия със сътрудниците си. „Няма такова нещо, тази информация е невярна и няма нищо общо с действителността“, каза той.

