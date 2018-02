Видеоклипове в социалните мрежи показаха руския Су-57 – прототип на нов пето поколение изтребител, който лети в Сирия и може да бъде пряка заплаха за самолети като F-22, пише „Бизнес Инсайдър“ (Business Insider).

Английският експерт по бойни самолети Джъстин Бронк заяви, че първоначалните опити за геолокация на Су-57, показани във видеото, показват, че разполагането може да е автентично. Той каза също така, че всяко разполагане на този самолет може да бъде

циничен ход, за да се увеличат продажбите на руските военни продукти, докато се печели ценна информация за F-22.

Британският специалист Джъстин Бронк заяви например, че руските военни целят да тестват „доста новаторски радари“ и да разберат дали Су-57 ще могат да останат незабелязани от американските изтребители F-22.

