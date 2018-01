Расте броят на жертвите след атентата в Кабул. Той нарасна до 103, а 253 души са ранени. Това съобщи днес телевизия "Толо нюз", като се позова на вътрешното министерство.

Десетки загинаха при атентат в Кабул

Сред жертвите са поне петима полицаи, а 30 служители на реда са ранени, посочи министърът на вътрешните работи Ваис Ахмад Бармак, съобщава БТА. Не се съобщава за пострадали българи.

"How are we to live? Where should we go?"



Kabul in a state of fear and despair https://t.co/grdSyP9UFK pic.twitter.com/jFANtqCVSe