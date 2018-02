В иранската планина Дена са открити останките на разбилия се в неделя самолет на авиокомпания "Асеман еърлайнс" с 66 души на борда, предаде Франс прес.

Пътнически самолет се разби в Иран

Пътници заснеха как двигател на Боинг се разпада при полет

Намериха двете черни кутии на разбилия се самолет в Москва

Според ИРНА един човек е пропуснал полета и машината е катастрофирала с 59 пътници и шест души екипаж.

Хеликоптер от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция е забелязал тази сутрин отломките в югозападния планински масив според говорител на тези елитни войски на техеранските власти, направил изявление пред държавната телевизия.

„В планинския район няма как да бъдат изпратени линейки и за мястото вече са заминали спасителни хеликоптери.“ съобщи говорителят на спасителите Моджтаба Халеди.

As the weather finally clears, Iranian search teams find the wreckage of a plane that went missing in the Zagros mountains two days earlier https://t.co/vWlQwg1rsh pic.twitter.com/m0FvPD4VS0