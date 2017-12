Дете от бидонвилите на Монровия, превърнало се в световна футболна звезда през 90-те години на миналия век това е Джордж Уеа, към когото вече трябва всички да се обръщат с „Г-н президент“.

ЛИБЕРИЯ ИЗБРА ФУТБОЛНА ЗВЕЗДА ЗА ДЪРЖАВЕН ГЛАВА

Той осъществи мечтата на своя живот след края на спортната си кариера и стана в четвъртък президент на родната си Либерия – страна, съсипана от гражданска война, където новият лидер се надява да донесе помирение.

51-годишният някогашен блестящ нападател на френския гранд „Пари Сен Жермен“ и на италианския „Милан“ спечели с голяма преднина – 61,5% от гласовете – втория тур на президентските избори срещу своя съперник, вицепрезидента Джоузеф Боакай.

Единственият африканец, получавал най-голямата индивидуална награда във футбола „Златната топка“ (през 1995 г.), Уеа често отсъстваше от страната по време на гражданската война през периода 1989-2003 г., в която загинаха близо 250 хил. души.

George Weah wins Liberia election as president elect. pic.twitter.com/5XjVeTcoK8

Опожарена къща

Критикуват го заради твърде неясната му програма и чести отсъствия от Сената, но той отвръща, като припомня успехите си в здравеопазването и образованието, остава все така близък до населението и раздава обещания: „Ще направя така, че болниците у нас да бъдат оборудвани, а лекарите и сестрите – обучени и да имат имат стимул да работят"

Уеа си избра за подгласничка Джуъл Хауард-Тейлър, бившата съпруга на някогашния партизански командир и президент Чарлз Тейлър (1997-2003), станала днес уважаван сенатор. Но твърдейки, че „всички бяха приятели с Чарлз Тейлър“, Джордж Уеа повтаря, че „не поддържа връзки“ с бившия президент, осъден през 2012 г. от международното правосъдие на 50 години затвор за престъпления срещу човечеството и военни престъпления в съседна Сиера Леоне.

По време на гражданската война Уеа се обяви за мир в Либерия и отправяше към ООН призиви да спаси страната му. За отмъщение бунтовници опожариха къщата му в Монровия и взеха за заложници двама негови братовчеди.

WATCH: Former soccer star George Weah is Liberia's new president. pic.twitter.com/L9XfzrGtLX