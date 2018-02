Сирийската армия ще помогне на кюрдите в битката срещу турска офанзива в северозападна Сирия, съобщи държавната информационната агенция САНА.

Информацията беше потвърдена и от официални кюрдски представители, които посочиха, че правителството в Дамаск се е съгласило да изпрати войски, но отрекоха да има сделка, с която признават властта на Асад.

Сирийската държавна информационна агенция съобщи че „народните сили” ще пристигнат в Африн „в рамките на няколко часа, за да подкрепят позицията на народа си срещу нападението на турския режим върху района и хората”.

До момента информацията не е официално потвърдена от сирийските власти, няма данни и за прехвърляне на военни части.

Ако обаче има споразумение между режима на Башар Асад и кюрдите, турските войски ще се окажат в тежка ситуация, не само заради намесата на сирийската армия, но и тъй като регионът на Африн вече няма да бъде изолиран от останалите кюрдски сили. Освен това Дамаск може да осигури въздушна защита на кюрдите.

От близо 6 години сирийската армия няма части в района, но контролира съседните на него. До момента, както кюрдите, така и Дамаск избягват въоръжени сблъсъци помежду си. Това е показателно за война, в която на практика всеки се бие срещу всеки.

Правителството на президента Башар Асад се противопоставя на исканията на кюрдите за пълна автономия и иска да възстанови властта си в Сирия отпреди войната. Все пак Дамаск е против намесата на Турция.

Турския външен министър Мевлут Кавсуоглу коментира: „Ако режимът влезе, за да изгони ПКК (Работническа партия на Кюрдистан) и ИПГ (Сили за народна защита), няма проблем. Но ако влизат, за да защитят ИПГ, никой ни не може да спре нас и турските войници”.

Президентът на Турция Реджеп Ердоган пък лично се обади на руския си колега Владимир Путин и иранския държавен глава Хасан Рохани, за да обсъди заплахата от навлизане на сирийската армия в Африн.

Днес стана ясно, че министрите на външните работи на Русия, Турция и Иран, съответно Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохамад Джавад Зариф ще се срещнат в столицата на Казахстан на 14 март. По-рано Зариф съобщи, че целта на разговорите между трите страни-гаранти за прекратяване на бойните действия в Сирия е да бъдат обсъдени мерки за деескалация на напрежението.

Междувременно Русия обяви, че е готова да окаже съдействие за решаването на конфликта в сирийския район Африн, ако помощта ѝ бъде счетена за нужна. Това заяви специалният представител на президента Путин за Близкия изток и Африка, заместник-външният министър Михаил Богданов.

„Русия не налага ролята си на никого. Ако се окаже, че някой има нужда от нея, ние сме готови да помогнем за прекратяване на кръвопролитието и намиране на допирни точки. За нас главното е да се подходи съобразно изпълнението на Резолюция 2254 на Съвета за сигурност на ООН и запазването на териториалната цялост, суверенитета и единството на Сирия”, посочи Богданов.

