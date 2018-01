Протестите в Иран скараха САЩ и Русия на заседание на Съвета за сигурност на ООН, съобщава BBC. Представителите на Москва обвиниха Вашингтон, че злоупотребява с институцията на Съвета за сигурност на ООН, след като свика извънредно заседание за вътрешен проблем. Тезата им беше подкрепена от още няколко държави, включително и Франция. САЩ настояха, че процесите в Иран могат да се разраснат до масови сблъсъци и дори криза като тази в Сирия.

Представителите на повечето страни са били изненадани от свикването на заседание по идея на американците. За да има подобно заседание, трябва да има поне 9 от 15-те страни, които съставляват Съвета за сигурност на ООН.

„Човешките права не са нещо, с което трябва да се занимава Съвета за сигурност, коментира американският посланик в ООН Ники Хейли. Тя отправи предупреждение към иранските власти с думите "Светът ще наблюдава какво правите"

Тя обвини Техеран в дестабилизация на региона. По думите й заради разходите за намеса в работите на други страни и подклаждане на конфликти в Близкия изток благосъстоянието на средностатистическото иранско семейство за последните 10 години се е съкратило с 15 процента. "Светът трябва да направи повече, за да попречи на Иран да заглушава посланията на протестиращите чрез блокирането на социални медии", настоя Хейли.

Френският посланик Франсоа Делатр заяви, че събитията в Иран са притеснителни, но „не представляват заплаха за международния ред и сигурност”. „Трябва да внимаваме за всички опити кризата да бъде използвана с конюктурни политически цели”, каза той.

Постоянната представителка на САЩ в ООН Ники Хейли отправи предупреждение към иранските власти. "Светът ще наблюдава какво правите", заяви тя на извънредно заседание на Съвета за сигурност за протестите в Иран, свикано по искане на нейната страна, съобщава Асошиейтед прес.

По думите й антиправителствените демонстранти са борци за свобода, които се нуждаят от подкрепата на международната общност. Според нея става дума не само за човешките права на иранците, но и за международния мир и сигурност. Свободата и човешкото достойнство не могат да бъдат отделени от мира и сигурността, каза Хейли, цитирана от ДПА.

