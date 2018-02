Най-малко 106 цивилни са загиналите във вторник при бомбардировките на сирийските правителствени сили в Източна Гута.

Данните от обсадения бунтовнически анклав, намиращ се на изток от Дамаск, са на Сирийския център за наблюдение на човешките права, цитиран от Франс прес и Ройтерс.

Така общият брой на загиналите за 48 часа от неделя през нощта достигна 250 души. Това са най-кървавите две денонощия след химическата атака срещу обсадения анклав през август 2013 г., при която бяха избити стотици.

Шест болници в анклава бяха бомбардирани, от които три са извън строя, а две функционират частично, посочи вчера регионалният координатор на службата по хуманитарните въпроси на ООН за Сирия.

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш също излезе с позиция, че е "дълбоко обезпокоен" от ескалацията на насилието в Източна Гута.

Civilians in Syria have been suffering for far too long. Extremely concerned by the humanitarian situation and the escalation of conflict in East Ghouta. https://t.co/p5kT3Q1egS