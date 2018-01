Само за първите две седмици на 2018 над 30 деца загинаха в района Източна Гута, разположен в близост до сирийската столица Дамаск.

Там, само на 4 км от центъра на столицата, 200 000 деца са блокирани заедно с още около 150 000 възрастни, в кървав капан, благодарение на правителствената обсада, наложена от 2013 г. насам. Според други източници, убитите деца са вече 51 от началото на годината, заради подновената смазваща кампания на сирийските военновъздушни сили. Взривовете са толкова силни, че при една атака бяха ранени 80 души, а медицинските екипи не успяват да помогнат на всички.

Общо убитите цивилни за последните два месеца са 340. На север, в провинция Идлиб, насилието принуди близо 200 000 души да напуснат домовете си и да потърсят убежище в граничните райони с Турция.

Защо е тази ескалация?

Въпреки действащите споразумения за установяване на т.нар. „зони за деескалация“ в различни райони на Сирия, които бяха постигнати в Астана от Турция, Иран и Русия, сирийските проправителствени сили вече няколко пъти предприемат офанзиви срещу бунтовнически райони. Тези действия са директно нарушаване на зоните за деескалация, което предизвика остри реакции от Анкара, която подкрепя отделни фракции в състава на бунтовническите сили.

Напрежението стигна до там, че миналата седмица турското външно министерство привика посланиците на Иран и Русия за консултации.

Най-тежка е ситуацията в предградията на Дамаск

В района Източна Гута действат няколко бунтовнически части под командването на Свободната сирийска армия. В този район се намират няколко предградия на столицата, които са под обсада на правителството от четири години. Освен блокадата, правителството нанася въздушни удари, в които активно се включи и Русия от 29 декември миналата година. Следствие на това, въздушните удари се увеличиха драстично, достигайки десетки на ден.

В последния пик на насилието 177 души бяха убити, а над 800 са ранени. Остава критично положението на близо 500 души в тежко състояние, които ООН се опитва да изтегли от Гута, но заради блокадата това е невъзможно. През декември 2017 Дамаск разреши 80 души да бъдат преместени за лечение, но други действия не са предприети.

Източна Гута се смята за зона за деескалация, съгласно споразуменията от Астана. Сегашната военна кампания е нарушение. Освен атаките върху военни позиции, въздушните удари поразяват и цивилни обекти, а също и медицински заведения.

В северната провинция Идлиб, където правителството извършва друга офанзива, се случва същото – медици съобщават за дузина нападения върху клиники и полеви болници.

И двата района – Източна Гута и Идлиб, са контролирани от бунтовнически групи

От гледна точка на правителството, тези части на страната трябва да бъдат колкото се може по-бързо върнати под контрола на Асад, което ще увеличи тежестта на режима по време на забуксувалите мирни преговори. Идлиб подслонява няколко милиона души, повечето от които жители на други райони на Сирия, което е предпоставка за възможна хуманитарна криза, ако офанзивата се засили.

