Един от най-популярните за чужденци хотели в афганистанската столица Кабул бе нападнат в събота.

Най-малко четирима нападатели проникнали в хотел "Интерконтинентал" и открили стрелба по клиенти.

Говорителят на афганистанското министерство на вътрешните работи Наджиб Даниш потвърди пред АФП нападението без да даде други подробности.

Телевизия "Толо нюз" съобщи за няколко загинали, като се позова на вътрешното министерство.

Нападателите държах и заложници

Атаката е започнала с експлозия, последвало е прекъсване на тока, според източник от службите за борба с тероризма.

Нападателите са предизвикали пожар на четвъртия етаж на хотела, а след това са заели позиции на втория етаж, според друг източник от силите за сигурност.

