Безпрецедентни протести в Иран. За по-малко от седмица жертвите са над 20, а задържаните – стотици. За дни отправяните послания от икономически прераснаха и в политически.

Пред гражданска война ли е Иран? Социално недоволство, бунт срещу диктатурата или чужди сили стоят зад безредиците? По тези въпроси говори журналистът Георги Милков в „Здравей, България“ по NOVA.

Кървави бунтове в Иран, Тръмп взе думата

Иран ври и кипи: полицията стреля по протестиращи

„Това, което се случва в Иран, е изцяло вътрешна иранска работа. Тук не са замесени нито американците, нито израелците, нито саудитците, нито руснаците, нито Сорос, нито Путин.

Икономическата обстановка е едно от нещата, с които трябва да обясним нещата, които се случват в страната, защото положението в иранската икономика не е много добро. Всъщност, има ръст на икономиката на Иран в последните години, но се покачват и цените”, каза той.

Журналистът обясни: „Това, което започна на 28 декември във втория по големина град в Иран, започна като протест срещу властите, срещу правителството и президента Рохани. Но, когато по улиците на Иран се чуват възгласи: „Долу диктатора“, е много интересно кого се има предвид.

