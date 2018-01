Властите в Кейптаун умоляват гражданите и посетителите на града да пестят водата, защото чешмите му могат да пресъхнат до април.

Във видеото горе вижте до какво води екстремната суша в област Западен Кейп, където се намира Кейптаун

За да се предотврати тази криза, режимът на водата, който не е нещо ново в африканската столица, се затяга. Вместо позволените до момента 87 литра на ден, от следващия месец гражданите ще могат да използват по максимум 50 литра на ден.

„Остават само 95 дни до Ден нула“,

казва кметът на града Патрисия де Лиле. А какво представля Ден нула? Това е моментът, в който повечето кранове в града ще бъдат спрени и гражданите ще трябва да се редят на опашки за 25 литра вода на ден.

За сравнение в България в домакинствата в градовете се използват средно по над 100 литра вода на ден.

Властите в Кейптаун правят всичко по силите си

да предотвратят кризата. Те търсят нови начини за пречистване на водата и добиването на повече подпочвени води.

Главният проблем обаче е, че колкото и усилено да се работи в насока за снабдяване с повече вода, изразходването на наличната изпреварва тези процеси. За изминалата седмица само 39 процента от 4-милионното население на Кейптаун са успели да се вместят в ограничението от 87 литра вода на ден.

По новите ограничения, влизащи в сила от следващия месец, 10 минути под душа биха означавали напълно изразходено дневно количество вода.

За да успее един човек да се вмести в ограничение от 50 литра на ден и да разполага с някакво количество вода за пиене, би трябвало да си вземе душ един път дневно за не повече от 2 минути, да пусне водата на тоалетната само веднъж, да измие чиниите в мивката веднъж, да измие ръцете си два пъти и да сготви веднъж.

Регионът, в който Кейптаун се намира, преминава през изключително сух период

През май 2017 г. провинция Западен Кейп е обявена за изключително застрашена област, след като властите съобщават, че сушата в региона е достигнала мащаби по-страшни от 1904 г. насам.

Промените в региона са толкова драстични, че могат да бъдат видени от космоса

През ноември миналата година НАСА публикува снимка, на която се вижда колко са се понижили нивата на водата за последните три години в Тееватерсклооф, най-големия резервоар във водоснабдителната система на Западен Кейп.

Африка може и да ви се струва далеч, но ако не използваме водата разумно, това бъдеще очаква всеки един друг град по света рано или късно.

