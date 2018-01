През декември 2017 иракският премиер Хайдар ал Абади заяви, че победата е постигната, когато "Ислямска държава" напусна последните си крепости в Ирак.

През последните три години, иракските и кюрдски сили, подкрепени от 80-членна коалиция, атакуваха джихадистите на няколко фронта и ги изтласкаха от главните градове, които държаха в Ирак и Сирия. Именно в тези страни беше сърцето на организацията и без тях ИД не може да твърди, че е „халифат“, както прави в пропагандата си.

Загубата на толкова много територия е важен елемент, но победата не е пълна. Не само заради продължаващата заплаха от терористични атаки и завръщащите се от Ирак и Сирия бойци, но и заради съществуването на все още действащи – а в някои случаи и напълно активни – клонове на ИД по света.

Това, което е още по-опасно, е възможността "Ислямска държава" да се възроди там, където възникна – в Ирак и Сирия. Групировката подготвя такъв сценарий от 2016 още и тихо се подготвя за това от преди падането на Ракка през октомври миналата година.

Какво е ИД днес

Това, което представлява днес "Ислямска държава", е онази първоначална организация от 2003, която Абу Мусаб ал Заркауи основава върху основите на Ал Кайда в Ирак. Структурата се променя през годините и според обстоятелствата: от групировка, действаща тихо и прикрито, през военна сила и протодържава до много напомняща държава формация, чиято териториална експанзия завзе по 35% от Ирак и Сирия, или територията колкото Великобритания.

След падането на Мосул и Ракка, ИД отново се реорганизира, но стратегическите цели остават същите.

ISIS openly appearing in & controlling villages west of Mosul & moving between Anbar, Saladin & Ninawa provinces, Iraq. This occurred after Iraqi forces withdrew to concentrate on securing Hawija district in Kirkuk province. https://t.co/qbbexF9aSM