Поне двама души са загинали по време на нощните протести в събота в Иран. Недоволството на хората в ислямската република продължава вече трета нощ, а причината е високите разходи живот. Впоследствие протестите се обърнаха срещу политическия режим в страната.

Правителството отправи предупреждения за по-нататъшни „незаконни събирания“. Видеоклипове в социалните мрежи показаха многохилядни митинги в градовете Корамабад, Занджан, Аваз и много по-малки градове, предаде агенция Франс прес (AFP).

Появиха се информации, че няколко човека били застреляни от полицията в град Доруд.

Стълкновения в Иран

Сблъсъци между протестиращи и полиция в Техеран

Вълна от слухове, съчетани с ограниченията за пътувания и почти пълното медийно затъмнение, затрудняват потвърждаването на тази информация.

Няколко ирански информационни агенции предупредиха, че най-популярната социална мрежа в страната „Телеграм“ може скоро да бъде закрита, след като министърът на комуникациите Мохамад-Явад Азари Джахроми обвини един тв канал „Амаднюз“, че насърчава „въоръжено въстание“.

Distressing images: reported three protestors killed in Iran by government forces. #IranProtests pic.twitter.com/hULyoq00vG