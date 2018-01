Бруталното изнасилване и убийство на 7-годишната Зейнеб Ансари, чието тяло беше захвърлено на бунище, отприщи вълна от възмущение в Пакистан срещу културата на мълчание, свързана със сексуалното насилие, пише Асошиейтед прес (AP).

Местната полиция съобщи във вторник, че убиецът на Зейнеб е арестуван, след като ДНК проба от задържаните заподозрени съвпаднала с тази, намерена по тялото на детето, пише „Пакистан Тудей“ (Pakistan Today). Според изданието името на задържания е Имран Али. Органите на реда информират, че

той е признал, че е извършил жестокото пресъпление.

„Бача бази” - момчетата, сексуални роби в Афганистан

В Пакистан убиха жена с камъни, омъжила се по любов

Ислямски съвет: Пакистанците могат леко да бият жените си

Отхвърлен пакистанец изгори любимата си

Имран е зидар по професия и е живял близо до кварала, в който живее семейството на Зейнеб. Според високопоставен служител на полицията Имран е бил много близък със семейството на Зейнеб и дори е участвал в проестите, които избухнаха след убийството ѝ.

BREAKING: THIS IS THE MURDERER OF ZAINAB, #ImranAli is his name. pic.twitter.com/CAoAsEyNsE