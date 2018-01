Скоро в Сирия ще се появи нова армия. Тя ще бъде съставена от 30 000 войници, а щабът й ще е на източния бряг на река Ефрат, удобно граничещ с Турция и Северен Ирак.

Половината от тази армия ще бъде от сирийски кюрди, а останалата част от арабските райони на Източна Сирия, които досега бяха под контрола на "Ислямска държава", а днес за тях отговарят Сирийските демократични сили.

Това е най-новата идея на САЩ, с която американците смятат трайно да заемат място в надпреварата за надмощие в Сирия като създадат подкрепена от тях територия.

Турция, Иран и Русия вече установиха такива зони в други части на Сирия, благодарение на споразуменията от Астана за т.нар. „зони за деескалация“.

Това са важни събития. Създаването на територия от този тип, няма да бъде държава в правния смисъл на думата. Разделянето на съществуващи страни и преобразуването им в по-малки държавни субекти, винаги е опасно начинание в политическо, правно и военно отношение.

Не на последно място, съществува международно съгласие в отричането на подобни залитания, което създаде пречки и пред иракските кюрди да създадат своя собствена страна.

Държава или по-скоро протекторат

Това, което може да се появи в Източна Сирия ще е по-малко държава и повече протекторат. Пред Конгреса съветникът по близкоизточни въпроси към американското външно министерство, Дейвид Сатърфийлд заяви, че проектът ще представлява нов модел за Сирия. Сатърфийлд сподели също, че в изграждането на този проект ще бъдат включени дипломати, разузнавачи и военни съветници.

Създаването на нова зона в Сирия се случи почти без фанфари и без много видимост. Докато САЩ създаваха международната коалиция срещу "Ислямска държава" в Южна и Източна Сирия, те увеличиха силите си до 5000 души. Една от главните задачи на тази сила беше да тренира около 30 000 сирийци, които по-късно превзеха Ракка от "Ислямска държава".

Сега САЩ обявяват идеята за създаване на военна сила от 30 000 души, която трябва да послужи като гранична полиция. Реакциите не закъсняха.

Още преди Москва и Техеран, Анкара застана твърдо срещу подобен план, който ще даде предимство на сирийските кюрди. Напрежението се покачи дотолкова, че Ердоган побърза да задейства дългоочакваната офанзива срещу контролирания от кюрдските сили сирийски град Африн. Експерти очакват съвсем скоро турски войски да навлязат през сирийската граница.

