Най-малко девет цивилни, сред които пет деца, загинаха днес в резултат на руските въздушни удари срещу сирийската провинция Идлиб, която е последният голям бастион на бунтовниците в Северозападна Сирия. Това съобщи Сирийският център за наблюдение на човешките права, цитиран от Франс прес.

"Руските самолети отново бомбардираха провинция Идлиб след прекъсване от 22 дни", посочи пред Франс прес директорът на базираната във Великобритания неправителствена организация Рами Абдел Рахман.

От организацията съобщават, че ударите са били насочени към 24 района, като са отнели живота на девет души, сред които пет деца от едно семейство, и са ранили десет души.

Според пратеника на ООН за Сирия Путин и Ердоган трябва да предотвратят кървава баня в Идлиб

Сирия може да избегне най-кръвопролитната си битка до момента, ако президентите на Русия и Турция Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган спешно разговарят помежду си за уреждане на ситуацията в контролираната от бунтовниците провинция Идлиб, заяви Стафан де Мистура, цитиран от Ройтерс.

Де Мистура каза, че продължаващите разговори между Русия и Турция имат ключово значение за избягване на нападение срещу Идлиб, но съобщенията за шест въздушни удара днес навеждат на мисълта, че преговорите в Анкара не вървят добре.

Според медийни информации сирийското правителство може да изчака до 10 септември, преди да предприеме атака, което прави планираната за петък среща в Техеран "решаваща".

В петък в Техеран руски, турски и ирански представители ще обсъждат ситуацията в Идлиб.

Де Мистура обаче призова Путин и Ердоган да разговарят по телефона преди това и каза, че "времето е от съществено значение".

С подновяването на руските удари днес всички се чудят дали това е началото на сирийската офанзива. Битката за Идлиб е последната фаза от кървавата война в Сирия, а

международната общност отправи предупреждение за мащабна хуманитарна криза.

Президентът Башар Асад обеща да си върне всеки сантиметър от Сирия. Правителствените сили са се струпали около Идлиб. Турция, която има наблюдателни постове в района, предупреди да не се пресича червената линия и да се атакува. В Туитър предупреждение отправи и Доналд Тръмп.

"Сирийският президент Башар Асад не трябва безразсъдно да атакува провинция Идлиб. Руснаците и иранците биха направили сериозна хуманитарна грешка с участие в тази потенциална човешка трагедия. Стотици хиляди хора може да бъдат убити. Не позволявайте това да се случи", написа Тръмп.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!