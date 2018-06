Самоубийствен атентатор в събота се е взривил в тълпа от афганистански талибани, сили за сигурност и цивилни, празнуващи безпрецедентното примирие, убивайки поне 20 души, заявиха афганистанските власти, цитирани от Агенция "Фокус".



Поне 16 други души са ранени в нападение в област Родат в източната провинция Нангархар, заяви говорителят на провинциалния губернатор Атаулах Хогяни пред AFP.

Това се случва в момента, когато талибаните изненадващо обявиха тридневно спиране на бойните действия по повод започналия мюсюлманския празник Айд ал Фитр, който бележи края на свещения месец Рамазан, като подчертаха, че то изключва чуждестранните сили. Спирането на огъня се застъпва с обявеното от афганистанското правителство примирие, което продължава до сряда.

Афганистанските талибани са заявили, че не те стоят зад атаката, пише BBC.

Десетки загинаха при атентат в Кабул

„Ислямска държава“ уби журналисти и полицаи в Кабул

15 години по-късно: конфликтът, който промени всичко

Десетки невъоръжени талибански бойци влязоха днес в афганистанската столица благодарение на безпрецедентно примирие по случай започналия в петък празник.

В Кабул, както и на други места в страната, войници и талибани си разменяха прегръдки и си правеха селфита.

Талибаните изненадващо обявиха тридневно спиране на бойните действия. Прекратяването на огъня се застъпва с обявеното от афганистанското правителство примирие, което продължава до сряда.

Много хора в страната призоваха правителството и талибаните да удължат примирието.

Талибаните, с традиционните чалми, а мнозина от тях и със слънчеви очила, влязоха в Кабул през южните и югоизточните порти. На местата, където хората се спираха да ги снимат със знамената им, се образуваха задръствания. Талибаните приканваха хората да се приближат и да си правят селфита.

"Те са невъоръжени, тъй като оставиха оръжията си на входовете", каза за Ройтерс полицейският говорител Хашмат Станекзай и обясни, че талибаните ще си получат обратно оръжието, когато си тръгнат.

#Taliban fighters, residents and security forces greet each other enthusiastically, on the outskirts of #Kunduz city, in the spirit of the #Eid #ceasefire pic.twitter.com/e586r4KuJN