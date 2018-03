Tурски войници и подкрепяни от Анкара бунтовници имат „пълен контрол“ върху центъра на Африн в Северна Сирия, заяви турският президент Раджеп Тайип Ердоган.

„Подразделения на „Свободната сирийска армия“ (ССА), подкрепяни от турски въоръжени сили, поеха контрола върху центъра на Африн тази сутрин“, каза Ердоган и добави, че в момента са в ход операции за разминиране на града.

Ердоган заговори за Трета Световна война

Съдбата на кюрдски Африн - сделка между Турция и Русия

Ще има ли световна война в Сирия

Превземането на Африн беше основната цел на турската военна операция „Маслинова клонка“, която Анкара започна на 20 януари, за да бъде прочистен районът покрай границата между Сирия и Турция от кюрдските „Отреди за защита на народа“(ОЗН). Турция гледа на ОЗН като на терористична групировка и разклонение на забранената със закон в страната Работническа партия на Кюрдистан (ПКК). В същото време, обаче, кюрдските сили бяха гръбнакът на действащите на терен сили на водената от САЩ коалиция за изтласкване и унищожение на джихадистите от „Ислямска държава“ от територията на Сирия. Противоречията за ролята на ОЗН доведоха до сериозно напрежение в отношенията между Вашингтон и Анкара.

Превземането идва, когато гражданската война на Сирия навлезе в осмата си година тази седмица с тежки боеве на два фронта - около Африн и в бунтовническия анклав на Източна Гута близо до Дамаск.

Стотици бяха убити и хиляди бяха принудени да напуснат домовете си от жестокото нападение в Гута, където подкрепяни от руснаците сили, верни на президента Башар Асад, се бият, за да възстановят контрола си върху последния бунтовен анклав извън столицата.

Новината за превземането на Африн беше потвърдена и от турските военни, които пуснаха съобщение, че центърът на града е „под контрол“. Ердоган каза, че "голям брой" кюрдски бойци са "избягали с подвити между краката опашки".

Турският лидер каза, че операцията може да се насочи към други кюрдски контролирани райони в Северна Сирия.

"Нашата работа не е приключила ... но тероризмът приключи в Африн", заяви говорителят на турското правителство Бекир Бозгад.

Още преди няколко дни Ердоган заяви, че градът ще падне, а после от президентството заявиха, че имал предвид, че обкръжаването ще приключи.

„Сега турският флаг ще се вее там! Знамето на ССА ще се вее там!“, заяви ентусиазирано Ердоган на церемония, отбелязваща годишнина от битката за Дарданелите през Първата световна война.

Статуята на кюрдския герой Kaва, символ на съпротива срещу потисниците, беше съборена.

Turkish backed militias in Afrin pulling down the statue of Kawa. Note the ISIS salute. These are the people Britain is now backing. ISIS. Utter madness. pic.twitter.com/TmiyspJeBO