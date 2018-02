Бус се вряза в пешеходци в центъра на Шанхай, най-малко 18 души са ранени. Произшествието станало към 09:00 часа местно време, в момент когато много хора отивали на работа, се посочва в официално комюнике.

Властите са започнали разследване.

Видеокадри, разпространени от държавните медии, показват микробус в пламъци, препречващ тротоар точно пред кафене на "Старбъкс".

Според местни медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА, шестима души се намирали в автомобила, който превозвал няколко газови бутилки.

#BREAKING: A car plowed into pedestrians in downtown Shanghai Friday morning, leaving 18 hospitalized, 3 of them severely injured, local authorities say. Cause is still under investigation. pic.twitter.com/jhTaIYWFnd