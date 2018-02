Стойността на биткойна спадна с повече от 20% във вторник и вече е под 6 хил. долара. Това е поредният рязък спад за криптовалутата след серия неуспехи, които накараха мнозина да продават.

Виртуалната валута падна до 5992 долара за първи път от средата на ноември,

предаде агенция Франс прес (AFP). Това е най-новият спад на биткойна, чиято стойност беше 26-кратно увеличена през миналата година.

Българка част от пирамида за измами с виртуална валута

Колапсът идва само шест седмици след като един биткойн се продаваше за 19 511 долара, провокиран от спекуланти, търсещи бърза печалба. След тези опияняващи дни пазарът на криптовалути, който включва десетки други валути освен биткойн, беше

ударен от новини за крути мерки, взети от правителства,

включително Китай, Русия и Южна Корея, които са сред най-големите пазари в сектора.

This bitcoin chart is not "weird." It looks exactly like every bubble chart I've ever seen from 17th century tulips, to Dow Jones (1929), Nikkei (1989), and dot.coms (2000). The dynamic has not played out yet; it will go much lower. pic.twitter.com/c6CzsGm62l