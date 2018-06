Днес при нападение, което според властите е било насочено срещу управляващата Партия на справедливостта и развитието (ПСР), загинаха 3-ма души и 9 бяха ранени с огнестрелно оръжие, включително и депутат.

Това става в навечерието на парламентарните и президентски избори, насрочени за 24 юни в страната. Според местни хора обаче поддръжниците на ПСР открили огън по продавачи в магазин, след като били посрещнати негативно.

Ердоган: Който се изпречи на пътя ни, ще бъде унищожен

Целта на Ердоган в Сирия – да унижи кюрдите

Масов бой между турци и кюрди на летището в Хановер

Стълкновението е станало в град Суруч в окръг Шанлъурфа. Ранен е депутатът Ибрахим Халил Йълдъз, както и други членове на ПСР. Политиците са провеждали в региона агитационна кампания преди предсрочните избори. Сред убитите е братът на Йълдъз и двама от нападателите. Полицията е задържала около десет души.

Според официалната информация групата от политици и поддръжници на ПСР била нападната от въоръжени лица, подкрепящи прокюрдската Демократична партия на народите.

Към момента не е ясно каква ще е реакцията на властите след нападението и дали ще има мерки, насочени срещу прокюрдската партия.

Последните проучвания на общественото мнение в Турция преди предсрочните избори на 24 юни показват, че президентът ще бъде преизбран, но на втори тур.

Подкрепата за сегашния турски държавен глава Реджеп Тайип Ердоган, който е кандидатът на управляващата Партия на справедливостта и развитието и още пет политически сили, в момента е под 50%.

При вота за парламент, се очаква ПСР да спечели между 39,3 и 43,5 на сто от гласовете, Републиканската народна партия - между 24,2% и 27,2%, прокюрдската Демократична партия на народите да е с между 12,1% и 12,3%.

In #Suruç, a Kurdish town bordering Syria, bodyguards of AKP parliamentary candidate allegedly opened fire on shopkeepers reacting to his visit. Health Min claims attack on AKP candidate prompted the incident. There are unconfirmed reports of dead and injured https://t.co/5bARYHm1Va