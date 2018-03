Депутати от опозиционна партия четири пъти днес пускаха сълзотворен газ в парламента на Косово, за да спрат гласуването на споразумението за определяне на границата с Черна гора. Споразумението е ключово за кандидатурата на Прищина за членство в ЕС.

След като гъст дим изпълни парламента, всички депутати трябваше да се евакуират, посочва кореспондентът на Франс прес.

Юнкер: Западните Балкани не отговарят на условията за влизане в ЕС

Първоначално не беше ясно кой точно е хвърлил контейнера с газа, но той дойде от района на пейките, заемани от депутати от партията на опозиционната националистическа левица „Ветевендосе“ (Самоопределение), посочват местни медии. Партията твърдо се противопоставя на сделката, заявявайки, че тя ще лиши Албания от няколко хиляди декара земя.

"Икономист": Размяна на територии ще отвори ада на Балканите

След почивката и връщането на депутатите в залата обаче отново, още три пъти бе активиран сълзотворен газ.

Косовската полиция задържа петима депутати от движението "Самоопределение".

Международните представители в Прищина заявиха, че са смаяни от насилието и сълзотворния газ в парламента, но продължиха да настояват споразумението да бъде ратифицирано днес.

В залата на косовския парламент бе и посланикът на САЩ в Прищина Грег Делауи. Той осъди пускането на сълзотворен газ в парламентарната зала и заяви, че насилието като политически инструмент няма място в Косово. Делауи поиска депутатите отново да се съберат и да гласуват.

