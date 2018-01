Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер беше регистрирано на територията на Черна гора, предаде агенция БГНЕС. Земният трус е усетен в 11,45 ч. местно време с епицентър на 24 км западно от град Печ в Косово и на 64 км източно от Подгорица в Черна гора, с дълбочина 10 км.

Засега няма данни за пострадали и материални щети.

Земетресение разлюля България

Граждани от Подгорица съобщиха, че силно са усетили земетресението и са избягали от домовете си. Трусът е усетен и в Нови пазар, Сърбия – на 70 км североизточно от епицентъра.

В Прищина, Косово – на 99 км югозападно от епицентъра, земетресението е усетено също доста силно за около 15 секунди. Дори е усетено на пътя в движещ се автомобил в Черна гора, както и в Охрид и Тирана.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M5.0 in Montenegro 41 min ago pic.twitter.com/emfpExccAg