Гърция може да приеме ново наименование на Република Македония, което да се изписва на македонски и да бъде за всеобщо използване по света. Идеята е на част от управляващите, твърдят гръцки медии, цитирани от БГНЕС

Изданието "Нафтемборики" смята, че на срещата на 19 януари в Ню Йорк международният посредник по този спор Матю Нимиц се очаква да сложи на масата три алтернативни предложения за име на Бившата югорепублика: "Северна Македония", "Горна Македония" и "Нова Македония".

Според местни медии като най-вероятно ново име за разрешаването на дългогодишния спор между властите в Скопие и Атина се посочва - "Нова Македония". Те твърдят, че тази позиция е била изразена от коалиционния партньор на премиера Алексис Ципрас - "Независими гърци" на Панос Каменос, уточнява БГНЕС.

В интервю за телевизия Алфа македонският премиер Зоран Заев заявява, че "следващата крачка ще бъде двете страни да оповестят новото име на държавата". За 19 януари международният посредник Матю Нимиц е насрочил среща на представители на Гърция и Македония по този спор.

"Сигурен съм, че ще стигнем до общиприемливо решение. Убеден съм, че има такова решение и следващата стъпка ще е то да бъде обявено на гръцките граждани от премиера Алексис Ципрас и от мен на гражданите на страната ми", посочва Заев.

