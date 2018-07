Четирима души са загинали, а няколко стотин души са евакуирани заради проливните дъждове, удавили Румъния през последните дни, съобщи Франс прес.

Мъж, който се опитал да премине река на кон в южния окръг Арджеш, бил отнесен от водите. Тялото му е открито във водата от пожарникари, които се опитали да го реанимират, но безуспешно.

В река в североизточния окръг Нямц е открито тялото на мъж, който вчера бе обявен за изчезнал. Сигналът бе подаден от незрящата му съпруга, с която заедно събирали дърва в близост до реката.

В събота 81-годишна жена загина в североизточния окръг Ботошани, след като покривът на къщата й се срина върху нея в резултат на поройните дъждове, а 70-годишна жена се удави в източния окръг Вранча.

Министерството на вътрешните работи съобщи днес, че 760 души са били спасени или евакуирани от наводнени райони, а над 20 000 служители на службите за извънредни ситуации участват в спасителни операции, отбелязва Асошиейтед прес.

Властите заявиха, че пет национални пътища са наводнени, а железопътният трафик е прекъснат в централна Румъния.

A railway bridge collapsed because of the flood and it keeps raining in Romania. https://t.co/eJ1qFvip9H