Един от най-важните стратегически обекти в Европа за американските военни е застрашен от много неочакван враг – стадо овце, предава агенция Франс прес (AFP). Криволичещите пътеки близо до базата „Девеселу“ в Южна Румъния са това, което предизвика

необичайна борба за власт между американските командири и упорит местен овчар.

250-те овце на Думитриу Блеха „пасат безпроблемно“ в района от години, преди пристигането на американците през 2013 г., споделя кметът на Стоенещи Александру Дамиан, село в обширната дунавска равнина, на 40 километра северно от границата с България.

„Овцете не са като хората. Те не спазват правила, отиват в райони, в които има активни сензори за сигурност, докосват оградата и задействат алармени системи“, разказва кметът Дамиан.

