Новият министър-председател на Румъния - Виорика Дънчила знае само да казва „да„ и е един от провалените евродепутати. Това пише в Euronews Кристиян Герасим в свой политически анализ дни преди представянето на новия кабинет в страната.

"Виорика Дънчила беше класирана в дъното на ЕП по присъствия и веднъж дори заяви, че Иран е в ЕС", пише авторът.

Romania's incoming PM failed to shine as an MEP https://t.co/mrJ3mJ2MSr pic.twitter.com/TUqoHARa1Z