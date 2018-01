Лидерът на гражданската инициатива на сърбите в Косово „Свобода, демокрация, истина” Оливер Йованович е убит при покушение.

Убийството е станало в сръбската част на етнически разделения град Косовска Митровица.

„Изглежда е починал на място. Знаем, че е получил пет огнестрелни рани. Бил е откаран в болница веднага, лекарите са се опитали да го спасят, но напразно”, каза адвокатът на политика Небойша Владович.

BREAKING: Lawyer for leading Kosovo Serb politician Oliver Ivanovic says he has died following a shooting. https://t.co/rH0iRrJlfe