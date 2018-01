"Македония е Гърция", пише на пано, издигнато тази сутрин над сцена в центъра на Солун, където днес се провежда дълго планираният протест срещу името на Македония, съобщи агенция МИА.

Градът, център на гръцката административна област Централна Македония, днес живее в ритъма на демонстрациите, със засилено полицейско присъствие, както заради големия митинг, така и заради контрапротест, организиран от анархистки и ляво ориентирани организации.

Ципрас: Македонска нация никога не е съществувала

Митингът на крайбрежната алея е многохиляден, но хората са далеч по-малко в сравнение с милионния митинг, който се проведе преди повече от 25 години под същия лозунг. Събралите се, който според организаторите са около 50 хиляди, настояват терминът "Македония" да не се използва в името на съседната страна. В основата на днешния протест е крайнодясната партия "Златна зора".

Организирано, с 500 автобуса в Солун пристигнаха хора от цяла Гърция.

Предлагат ново име за Македония

Лавров: Разговорите за името на Македония са заради САЩ

Две от парламентарните партии - Съюз на центристите и Златна зора - съобщиха официално, че ще участват в протеста в Солун, а не е изключено и присъствието на депутати от други партии, включително от партия Независими гърци, която е коалиционен партньор в правителството.

Impressive turn out at Thessaloniki rally for #Macedonia at a time when Greek political parties have a hard time packing a handball court #Συλλαλητηριο pic.twitter.com/CxSa8JNXFp