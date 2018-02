Преговорите между Атина и Скопие не са само за името, но и за бъдещето на Македония, като договорът между двете страни предвижда промени в македонската конституция и регламентиране на търговските, икономическите и политическите връзки, съобщават гръцки медии.

Според тях в бъдеще Македония ще се превърне в нещо като кантон на Гърция, като Никос Кодзияс е предложил на срещата си с посредника от ООН Матю Нимиц „Република Горнамакедония“ без превод на английски за приемливо решение на спора за името.

Македония ще преименува летището в Скопие заради Гърция

Ципрас: Македонска нация никога не е съществувала

Лавров: Разговорите за името на Македония са заради САЩ

Гърция предлага вариант, в който думата Македония да е слято написана с прилагателното „горна“.

От петте предложения на Нимиц Атина може да одобри Република Вардарска Македония, докато Скопие настоява за Република Нова Македония.

Преговарящите постигнали компромис за Горна Македония. Но Гърция настоява името да се изписва слято, така че да не се стига до самостоятелното произнасяне на Македония.

Според „Ефимерида“ гръцко-македонският договор вече е готов и двете страни са се разбрали за всичко, включително за промяната на македонската конституция и премахването на иредентистките текстове в нея. Договорът също така в детайли ще опише икономическите отношения и перспективите за развитие на връзките между двете държави.

Източниците на „Ефимерида“ посочват, че до 20 март договорът трябва да бъде предложен в ООН, като с него сегашната Бивша югославска република Македония, както Атина изискваше да се изписва името на страната, ще се превърне в нещо като кантон на Гърция, със специфични условия на развитие, икономическо и търговско.

„Ако Гърция иска да има приятел съсед, време е да се реши въпроса с името. Македония не може да бъде само наша, защото в Гърция има голям дял от нея, и обратното Република Македония притежава голям дял от нея и затова тя не може да бъде само гръцка“. Това заяви днес македонският външен министър Никола Димитров на съвместна пресконференция с Нимиц.

„Никой не може да има монопол върху употребата на термина Македония“, категоричен е Димитров.

Той подчерта, че „след като Република Македония стане член на НАТО, ние ще станем съюзници с Гърция“.

„Няма да има решение за името, ако са необходими преговори за промяна на националността, езика и идентичността“, предупреди външният министър.

„Македонският е признат език от славянската езикова група“, каза Димитров. „През ХХІ век никой не може да оспори правото ни да бъдем македонци и да говорим македонски“.

#Macedonia is "optimistic" that neither Greek nationalists nor Russia will stop it from shortly joining #Nato.https://t.co/sjiwCoM02t