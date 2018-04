Турският президент Реджеп Ердоган отправи директни заплахи относно бъдещата политическа кариера на премиера на Косово Рамуш Харадинай.

Ердоган призова Харадинай да поеме отговорност за действията си след депортирането на шестима души, обвинени за участие в движението на Фетхуллах Гюлен в Турция.

Заплахата на Ердоган дойде само няколко часа след като косовският премиер нареди разследване на случая. Харадинай уволни шефове на службите за сигурност. Петимата учители в училище от мрежата на Гюлен и лекар бяха върнати в Турция в четвъртък при тайна операция, извършена от вътрешното министерство и шпионската служба на Косово заедно с турската Национална разузнавателна агенция.

След извънредно заседание на съвета за сигурност в Косово Харадинай каза, че е уволнил вътрешния министър Фламур Сефай и шефа на разузнаването Дритон Гаши за участието им в операцията.

"Те бяха задължени да ме информират. Но не го направиха. Не са имали достатъчно доверие, за да споделят случая с мен, така че вече не им вярвам, те загубиха доверието ми", каза той.

"Харадинай кажи по чий инструкции действаш? От кога защитаваш онези, които се опитаха да извършат преврат в Турция? Забравихте ли, че ние ви признахме веднага след САЩ? Как е възможно да защитавате пучисти, след като ви прегърнахме като братя? Ще си платите за това", обяви Ердоган, цитиран от "Хюриет дейли нюз". Според турския лидер "кариерата на Рамуш Харадинай ще приключи скоро".

Ердоган зададе въпроса, защо никой не пита и не дава сметка за това, как Турция се е стопила от 18 милиона квадратни километра по османско време, до 780 000 квадратни километра днес.

Вчера Харадинай поиска всяка замесена институция в депортирането "да се ангажира пълноценно с изясняването на институционалните отговорности, евентуалните конституционни и законови нарушения и незабавно да предприеме детайлни и подробни разследвания".

Децата на доста високопоставени политици в Косово, в това число и на президента Хашим Тачи, ходят в гюленистки училища. Тачи също протестира срещу това, че не е бил информиран за операцията.

"Косово е независима и суверена държава и неин дълг е да защитава родината си. Уважаваме приятелството на приятелските държави и ще го съхраним, но това не означава, че трябва да бъдем васална държава. Моето послание е много ясно - никой няма право да отправя заплахи срещу правителството на Косово, с изключение на народа. Нито една държава, нито един лидер няма право да казва кой ще ръководи правителството на Косово", коментира думите на Ердоган вицепремиерът на Косово Фатмир Лимай.

#Erdogan who lambasted #Kosovo PM @haradinajramush as if his district governor today asks why nobody questions and gives an account on how #Turkey has melted down from 18 million KM2 in Ottoman times to 780K KM2 today pic.twitter.com/3JkgyHVpRS