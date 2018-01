Земетресение разтърси Гърция тази вечер и бе усетено в столицата Атина, съобщи Ройтерс. Няма информация за пострадали хора или за поражения.

Епицентърът на труса бе на 25 км североизточно от столицата Атина и на 2 км североизточно от Стамата. Огнището му било на дълбочина 5 км. и е бил усетен доста силно. Данни за пострадали хора и сериозни материални щети няма.

Според очевидци десетина секунди преди земетресението се е чул тътен.

small, shallow #earthquake near #Athens, #Greece, well felt in the area, minor damage possible pic.twitter.com/nUwbE2JIJX