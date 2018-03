13 души загинаха, а най-малко 20 са ранени при автобусна катастрофа на магистрала в централния турски окръг Чорум рано тази сутрин, съобщава Анадолската агенция.

Ужасяваща катастрофа, бус летя в 100 метрова пропаст в Перу

Влак се вряза в ученически автобус във Франция, загинаха деца

Според информацията автобусът се врязал в камион с грузинска регистрация , който бил спрял на аварийната лента, след което е избухнал в пламъци и напълно изгорял. Сред жертвите има и деца.

A bus crashes into a parked truck in #Turkey's northern province of Corum, killing at least 13 people and injuring 20 others (photo via @NTV) pic.twitter.com/5PPfCGmTgF