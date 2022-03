Байдън забрани вноса на руски петрол и газ

Б айдън обяви ембарго върху вноса в САЩ на петрол и газ от Русия.

"Забраняваме целия внос на руски петрол и газ.

Това означава, че руският петрол вече няма да бъде приеман на американските пристанища и американският народ ще нанесе още един силен удар на президента Владимир Путин", заяви Байдън в обръщение от Белия дом, като добави, че решението е взето "в тясно сътрудничество" със съюзниците, предаде БГНЕС.

Това е най-мащабното действие на администрацията досега за наказване на Москва заради нахлуването в Украйна.

Забраната дойде, след като демократите заплашиха със законодателство, за да принудят Байдън да го направи, на фона на въздействието на рязко покачващите се цени на горивата.

„Решението за забрана на вноса на руски нефт и газ ще засегне и самите САЩ, но Вашингтон смята, че трябва да предприеме тази стъпка“, каза Байдън.

