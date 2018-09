Най-малко 10 души са жертвите на тайфуна Джеби - най-разрушителната буря, ударила Япония за последните 25 години, съобщи Би Би Си.

Властите съобщиха, че над 300 души са били ранени.

Скоростта на вятъра достигаше до 170 км/ч. Джеби опустоши западната част на страната, като премина през големи градове като Киото и Осака.

След като вятърът започна да отслабва, властите алармираха за свлачища и наводнения.

Най-големи щети са нанесени в префектурите Осака, Киото и Хього, където са регистрирани големи наводнения и прекъсвания на тока. Без електричество са останали 1,6 милиона домакинства. В региона е спряно движението на влаковете и по магистралите.

За днес са отменени 184 полета както вътрешни, така и международни. Проблемите с авиационните съобщения са засегнали около 27 хиляди души. Международното летище на град Осака „Кенсай“ е наводнено. В два от терминалите му бяха блокирани около 5000 души, към момента всички те са евакуирани благополучно.

With gusts of up to 110 mph, Typhoon Jebi has killed at least 8 people and injured many more. pic.twitter.com/LVE4dgp8gp