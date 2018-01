Полицията задържа руския опозиционен лидер Алексей Навални по време на митинг в Москва, организиран от него, като протест срещу президентските избори през март, съобщават световните агенции.

Заобиколен от привърженици, 41-годишнишят Навални скандираше „Измамници и крадци”, преди да бъде задържан от полицията малко след неразрешено събиране на хора в центъра на Москва на фона на засилени мерки за сигурност.

По-рано през деня полицията пристигнаха в московския офис на създадения от Навални Фонд за борба с корупцията. Те срязали вратата след като служителите отказаха да им отворят, съобщава Ройтерс.

Причината е била подаден сигнал за бомба. Директорът на фонда Роман Рубанов, информира на сайта си опозиционният в. "Новая газета", че полицаите довели полицейско куче с водач.

Според Рубанов казали, че бомбата може да е в телефона на Дмитрий Низовцев, водещия новините за днешните протести пряко по Youtube. Според радио "Ехото на Москва" полицията разбила и вратата на студиото, тъй че прекият ефир бил прекъснат.

Стотици поддръжници на Навални - противник на президента Владимир Путин, обявиха, че днес започват протести в цялата страна. Реакцията им е в отговор на решението на Върховния съд на Руската федерация да отхвърли жалбата на Навални срещу отказа на властите да го регистрират като кандидат за президент.

Поддръжниците му призовават гласоподавателите да бойкотират президентските избори, които са насрочени за 18 март.

Според пресаташето на Навални Кира Ярмиш през седмицата полицаи посетили 78 от 84-те регионални щаба на опозиционера - най-често за обиск, с цел да конфискува позиви и други материали, подготвяни за протести. Поводът били призиви за неразрешен митинг.

