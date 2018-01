Един японски войник е бил убит от лавина, която изглежда е била предизвикана от вулканично изригване. Поне още 14 души са ранени, някои са в критично състояние, съобщава Би Би Си (BBC).

Изригването е изпратило купища скали надолу по склона си, като те са се разпростиряли на широка около километър зона близо до град Кусацу

в централната част на Япония, информират местни медии.

Вулканът Кусацу-Ширане, който се намира на 150 километра от столицата Токио, изригна във вторник, но все още се чака официално потвърждение дали изригването е причина за лавината.

Предполага се обаче, че точно това се е случило. В лавината са попаднали няколко скиори, които в този момент се спускали по писта.

