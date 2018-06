Хиляди туристи са блокирани в Бали, след като международното летище преустанови обслужването на пътници поради избухването на вулкан на известния по цял свят като туристическа дестинация остров. Вулканът бълва гъст стълб от пепел и пушек на хиляди метри в небето.

Затварянето на летището нгура Раи днес рано сутринта доведе до отмяната на около 280 полета към и от острова, което

засегна около 15 700 предвидили да пътуват, каза говорител на летището.

Впечатляващо оранжево-червено сияние може да се види на върха на кратера на планината Агунг, откъдето в четвъртък вечерта вулканът избълва на височина 2000 м. дим и пепел.

Мъж засне изригване на лава в двора си (ВИДЕО)

Оживял след газ и лава, за да бъде обезглавен от скала

A post shared by PlanetearthTV (@planetearthtv) on Jun 27, 2018 at 5:11pm PDT

Летището бе затворено в петък, след като пилот, който летял над местността, откривал следи от вулканична пепел на височина на височина около 8000 м., високи до 23 000 фута.

Пепелта е опасна за самолетите, тъй като тя прави пистите хлъзгави и може да бъде засмукана в двигателите им.

Десетки къщи са унищожени от изригванията на вулкан на Хавайските острови

Дете падна във вулкан, родителите му опитали да го извадят

Bali has closed its international airport after Mount Agung volcano began spewing volcanic ash and vapor higher than two kilometers (6,500 feet) into the air https://t.co/ped9bNMf2A pic.twitter.com/vMzStrS9Ts