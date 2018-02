С впечатляваща церемония бе сложен официално край на 23-те Зимни олимпийски игри в Пьонгчанг.

За близо 35-те хиляди зрители на Олимпийския стадион, както и за милионите пред телевизионните екрани в повече от 200 държави, домакините бяха подготвили невероятна програма, с която да закрият Игрите.

Продължилото повече от 2 часа невероятно шоу разказа историята на „Следващата вълна“, подчертавайки силата на човешкия дух. Подобно на откриващата церемония и днес шоуто премина под знака на приятелството, хармонията и мира.

В контраст с откриващата церемония на Игрите обаче, която акцентира основно върху местните традиции и култура на Корея, днес домакините наблегнаха повече на модерния облик на своята страна. Освен много музика и танци, програмата не премина и без невероятните визуални ефекти, с които организаторите за пореден път демонстрираха силата на съвременните технологии.

Отново арената във форма на петоъгълник с пет трибуни посрещна 92-те делегации, които участваха в парада на спортистите в Закриването на Игрите.

Този път знаменосец на България бе ски-бегачът Йордан Чучуганов.

“They're not just famous in Korea, their album reached number 1 in the Billboard album chart. That was EXO!" SAY🗣IT🗣LOUDER🗣FOR🗣THE🗣PEOPLE🗣AT🗣THE🗣BACK🗣 #Olympics #Olympics_EXO #PyeongChang2018 #ClosingCeremony pic.twitter.com/zRB0JWdq13

На церемонията по закриването очаквано присъстваха южнокорейският президент Мун Дже Ин, както и президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах.

„Поздравления, Пьонгчанг! В продължение на изминалите 17 дни ние преживяхме Олимпийски игри, опиращите се на традицията, но и показващи ни пътя към бъдещето. Те доказаха думите на нашия основател Пиер дьо Кубертен, че Олимпийските игри са почит към миналото, но и акт на вяра в бъдещето“, заяви в тържествената си реч Бах.

Сред официалните гости бе и дъщерята на президента на САЩ Доналд Тръмп – Иванка, оглавила американската делегация. На Олимпийския стадион в Пьонгчанг бе и 8-членната делегация на Северна Корея, предвождана от ген. Ким Йон Чол.

Сред ключовите елементи от церемонията бе моментът, в който кметът на Пьонгчанг официално предаде щафетата на своя колега от китайската столица Пекин, където ще се проведе следващата Зимна Олимпиада през 2022 г.

Интересното е, че Пекин ще стане първият град, който ще е домакин и на зимна, и на лятна Олимпиада, след като прие Игрите през 2008 г.

Fireworks explode as @weareoneEXO performs during the closing ceremony of the 2018 Winter #Olympics in #PyeongChang2018 , South Korea. #Olympics_EXO pic.twitter.com/uRoDsjjHkm

В рамките на 16-те състезателни дни на Олимпиадата в Пьонгчанг взеха участие общо 2952 спортисти от 92 страни, които се бореха за разпределението на 102 комплекта отличия в 15 вида спорт.

В крайното класиране по медали Норвегия завърши на първото място, изпреварвайки в последния ден Германия. „Викингите“ завоюваха рекордните 39 медала на Зимни олимпийски игри, от които 14 златни, 14 сребърни и 11 бронзови. Германия остана на второ място с 31 медала – 14 златни, 10 сребърни и 7 бронзови. Трети се наредиха канадците с 29 отличия – 11 златни, 8 сребърни и 10 бронзови.

THANK YOU FOR GIVING US A SATISFYING AND MEMORABLE PERFORMANCE. THANK YOU FOR SHARING YOUR TALENT TO THE WHOLE WORLD. I AM SO PROUD OF YOU!#Olympics_EXO @weareoneEXO #PyeongChang2018 #ClosingCeremony pic.twitter.com/MfU3YnolM6