Кралски указ, който отменя десетилетната забрана на жени да управляват превозно средство, влиза в сила от днес в Саудитска Арабия, съобщи саудитският тв канал „Ал Ехбария“, цитиран от ДПА.

„Сега всяка жена има правото да шофира кола навсякъде в кралството“, се казва в изявление на говорителя на пътната полиция полковник Сами бин Мохамад, разпространено от телевизията.

Историческо: Саудитска Арабия позволи на жените да шофират

Някои жени, нетърпеливи да се възползват от възможността, седнаха зад волана още в първите минути след полунощ срещу неделя.

Една от тях - 30-годишната Уала Абу Негъм - каза за ДПА: „Най-сетне мога да посетя своите роднини, без да моля съпруга си да ме закара“. Абу Негъм потегли по улица в столицата Рияд с автомобила на мъжа си, тъй като още не си е купила свой.

Саудитската

принцеса Рим ал Уалид бен Талал беше една от първите

жени, които възползваха днес от дареното от краля право да шофира, като седна зад волана на колата си и обиколи улиците на Рияд.

واخيراً!

الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق



Finally,

First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu